Çerkes Sürgünü 160. yılında anıldı

Çerkes Sürgünü 160. yılında anıldı
Düzenleme: Kaynak: AA
Abhaz Dernekleri Federasyonu (ABHAZFED) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı münasebetiyle Kocaeli, Kandıra'da anma merasimi düzenledi.
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Çerkes Sürgünü 160. yılında anıldı 1

Anma töreni Kefken Karaağaç Mahallesi'ndeki mezarlıkta Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sürgün sırasında hayata veda edenler için edilen dualarla başladı.

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Çerkes Sürgünü 160. yılında anıldı 2

Kabir ziyaretinden sonra sürgüne uğrayan Çerkezlerin bölgedeki ilk durağı olan Babalı Sahili'ne kadar yürüyen katılımcılar, Kafkas Sürgünü Anıtı'nın önüne geldi.

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Çerkes Sürgünü 160. yılında anıldı 3

Ellerindeki meşalelerle Kafkas Sürgünü Anıtı'nın önünde gelen halk anıta çelenk bıraktıktan sonra, Karadeniz'in serin sularına karanfil attılar.

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Çerkes Sürgünü 160. yılında anıldı 4

Anıtın önündeki tören nihayete erdikten sonra Çerkeslerin, karaya çıktıktan sonra ilk ikametgahı olduğu düşünülen mağara ziyaret edildi.

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Çerkes Sürgünü 160. yılında anıldı 5

Mağaranın duvarlarında 160 yıl önce buraya gelenlerin kazıdıkları yazıları ziyaret eden katılımcılar, ellerinde meşalelerle sahile dönüp "Nart Ateşi"ni tutuşturdu.

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