Çerkes Sürgünü 160. yılında anıldı

Anma töreni Kefken Karaağaç Mahallesi'ndeki mezarlıkta Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sürgün sırasında hayata veda edenler için edilen dualarla başladı.
Kabir ziyaretinden sonra sürgüne uğrayan Çerkezlerin bölgedeki ilk durağı olan Babalı Sahili'ne kadar yürüyen katılımcılar, Kafkas Sürgünü Anıtı'nın önüne geldi.
Ellerindeki meşalelerle Kafkas Sürgünü Anıtı'nın önünde gelen halk anıta çelenk bıraktıktan sonra, Karadeniz'in serin sularına karanfil attılar.
Anıtın önündeki tören nihayete erdikten sonra Çerkeslerin, karaya çıktıktan sonra ilk ikametgahı olduğu düşünülen mağara ziyaret edildi.
Mağaranın duvarlarında 160 yıl önce buraya gelenlerin kazıdıkları yazıları ziyaret eden katılımcılar, ellerinde meşalelerle sahile dönüp "Nart Ateşi"ni tutuşturdu.