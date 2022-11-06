Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Polisevine personel alınacak

İş İlanları Kariyer sitesinde yer alan bilgilere göre, Tekirdağ Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisevinde görevlendirilmek üzere 2 personel alınacaj.

Personeller garson ve temizlik görevlisi olarak istihdam edilecekler.

Adaylar başvurularını 7 Kasım 2022 tarihine kadar İŞKUR üzerinden elektronik olarak, Hizmet noktalarından şahsen ve Alo 170 hattını arayarak telefonla yapacaklardır. Adaylar için kura çekimi 11 Kasım 2022 tarihinde saat 15:00’da Çerkezköy Polievinde yapılacaktır.

GARSON ALIMI İÇİN (1 KİŞİ)

T.C. Vatandaşı olmak,

En az İlkokul veya en fazla Lisans mezunu olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Hijyen belgesine sahip olmak,

Kamu veya özel sektörde garson olarak çalışmış olmak,

Çerkezköy ilçesinde kamet ediyor olmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN (1 KİŞİ),

T.C. Vatandaşı olmak,

En az İlkokul veya en fazla Lisans mezunu olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Hijyen belgesine sahip olmak,

Kamu veya özel sektörde kat görevlisi veya temizlik görevlisi olarak çalışmış olmak,

Çerkezköy ilçesinde kamet ediyor olmak.