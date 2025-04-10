Çerkezköy’de feci kaza: İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Çerkezköy’de feci kaza: İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Tekirdağ Çerkezköy'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Park halindeki otomobilin altına sıkışan bir yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Hayri Batur Caddesi’nde yaşandı. Sipariş tesliminden dönen M.İ.’nin kullandığı 59 AEF 016 plakalı motosiklet ile A.G.’nin idaresindeki 34 DZJ 313 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

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Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler M.İ. ve A.G. ile yolcu T.G. yola savruldu. T.G., çarpmanın etkisiyle park halindeki bir otomobilin altına girdi. Çevreden geçenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri T.G.’yi otomobilin altından kurtardı. Yaralılar, ilk yardımın ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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