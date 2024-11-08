Çerkezköy’de kaçak sigara operasyonu: On binlerce makaron ele geçirildi

Kaynak: İHA
Çerkezköy’de kaçak sigara operasyonu: On binlerce makaron ele geçirildi

Tekirdağ Çerkezköy'de durdurulan bir araçta, 50 bin adet dolu makaron, 10 paket gümrük kaçağı sigara ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 250 TL ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde durdurulan bir araçta, 50 bin adet dolu makaron, 10 paket gümrük kaçağı sigara ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 250 TL ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemek amacıyla Çerkezköy ilçesinde bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada, 50 bin adet dolu makaron, 10 paket gümrük kaçağı sigara ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 250 TL bulundu. Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Çerkezköy’de kaçak sigara operasyonu: On binlerce makaron ele geçirildi

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