Çerkezköy'de seyir halinde iken yol çöktü

Kaza, Güveniş Caddesi üzerinde meydana geldi. Feti Bağıran'ın yönetimindeki 34 HTV 026 plakalı Wolkswagen marka araç, beton mikseri geçerken yolun çökmesiyle karşı karşıya kaldı.

Şans eseri yara almadan kurtulan sürücü Feti Bağıran'ın aracı ise maddi hasar aldı.

Olayın ardından polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Feti Bağıran, zararının karşılanması için gerekli tutanağın tutulmasını talep etti.

Çöken yola duba konularak önlem alınırken, polis ve zabıta ekipleri olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.