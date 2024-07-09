Çerkezköy'de yük treni raydan çıktı: Tren seferleri aksadı

Olayın ardından Edirne ve İstanbul yönündeki tren seferlerinde aksama yaşandı. Yolcular, Çerkezköy ve Çorlu’dan otobüslerle gidecekleri yerlere ulaştırıldı.

Sabah 10.00 sularında meydana gelen olayda, TCDD’ye ait DE-24199 numaralı lokomotifin manevra yaparken boş vagonlarından biri raydan çıktı. Raydan çıkan vagon, tren yolunu kullanılamaz hale getirdi.

Seferlerde aksama, yolcular otobüslerle taşındı

Kazanın ardından İstanbul Halkalı’dan Uzunköprü’ye gitmek üzere trenle Çerkezköy’e gelen yolcular, buradan otobüslerle Uzunköprü’ye gönderildi. Aynı şekilde, Edirne’den İstanbul’a gitmek için yola çıkan yolcular da Çorlu’dan Çerkezköy’e getirilerek otobüslerle İstanbul’a ulaştırıldı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmaması büyük bir rahatlama sağladı. Sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 600 yolcunun bu şekilde nakledildiği bildirildi.