Çerkezköy’e 6 yeni yaşam alanı geliyor

Çerkezköy’e kazandırılan yeni yaşam alanlarından birinin Bağlık Mahallesi Seher Sokak’ta yapıldığını belirten Belediye Başkanı Vahap Akay, “Yaklaşık 3 bin 450 metrekarelik alanda ilk olarak kazı ve dolgu işleri yapıldı. Beton parke taş döşeme kaplamalı meydan ve bağlantı yolları ile beton bordür işlerinin tamamlanmasının ardından spor ve oyun grupları yerleştirildi. Yeni parkımızda 1 adet çocuk oyun alanı ve 1 adet fitness alanı oluşturuldu. Bitkisel peyzaj çalışmaları, otomatik sulama sistemi kurulumu, aydınlatma çalışmaları yapıldıktan sonra çocuk oyun grubu, kent mobilyaları, fitness aletleri ve yaşlı ve engellilerin kullanıma uygun fitness aletlerinin montajları gerçekleştirildi. Tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni parkımız Bağlık Mahallesi sakinlerimizin hizmetine açıldı” dedi.

"ADATEPE VE SERDAR SOKAK PARKLARIMIZI REVİZE ETTİK"

İstasyon Mahallesi Serdar Sokak’ta bulunan park alanında yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Akay, “Yaklaşık bin 100 metrekarelik alanda beton parke taş döşeme kaplamalı meydan ve bağlantı yolları yapıldı. Otomatik sulama sistemi kuruldu. Bitkisel peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Daha sonra park alanımızda 1 adet çocuk oyun alanı oluşturuldu ve 1 adet basketbol sahası yapıldı. Son olarak çocuk oyun grubu ve kent mobilyaları montajları gerçekleştirilerek parkımız yeni ve modern haliyle vatandaşlarımızın hizmetine açıldı” diye konuştu.

Aynı şekilde Bağlık Mahallesi Adatepe Sokak Parkı’nın da revize edildiğini belirten Akay, şöyle devam etti:

“Yaklaşık bin 900 metrekarelik alanda kazı ve dolgu işleri, beton parke taş döşeme kaplamalı meydan ve bağlantı yolları, beton bordür işleri ve beton işlerini tamamladık. 1 adet çocuk oyun alanı ve 2 adet de fitness alanı oluşturduk. Ayrıca parkımızda 1 adet basketbol sahası yaptık ve bitkisel peyzaj çalışmaları, otomatik sulama sistemi kurulumu ve aydınlatma çalışmalarını gerçekleştirdik. Çocuk oyun grubu, kent mobilyaları, fitness aletleri ve yaşlı ve engellilerin kullanıma uygun fitness aletlerinin montajlarının ardından parkımızı yeni ve modern hali ile vatandaşlarımızın kullanımına kazandırdık.”

"KIZILPINAR’A BİR BÜYÜK PARK DAHA KAZANDIRDIK"

Kızılpınar Gültepe Mahallesi Kandemir Sokak Parkı’nda da yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Başkan Vahap Akay, “Kızılpınar Gültepe Mahallesi Kandemir Sokak üzerinde yaklaşık 4 bin 350 metrekarelik alanda kazı ve dolgu işleri, beton parke taş döşeme kaplamalı meydan ve bağlantı yolları, beton bordür işleri ve beton işlerini tamamladık. Bitkisel peyzaj çalışmaları, otomatik sulama sistemi kurulumu ve aydınlatma çalışmalarının ardından parkımızda 4 adet çocuk oyun alanı ve 4 adet de fitness alanı oluşturduk. 1 adet basketbol sahası ve 1 adet de futbol sahası yaptığımız parkımızda çocuk oyun grubu, kent mobilyaları, fitness aletleri ve yaşlı ve engellilerin kullanıma uygun fitness aletlerinin montajlarını gerçekleştirdik. Yenilenmiş haliyle modern bir görünüme kavuşan Kandemir Sokak Parkımız, tüm mahalle sakinlerimiz ve kentimiz için hayırlı olsun” dedi.

"MERT 1 VE BAYGIN SOKAK PARKLARIMIZI DA YENİLEDİK"

Kızılpınar Atatürk Mahallesi Baygın Sokak’ta bulunan parkta da yenileme çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Akay, “Yaklaşık 2 bin 600 metrekarelik alanda kazı ve dolgu işleri, beton parke taş döşeme kaplamalı meydan ve bağlantı yolları, beton bordür işleri ve beton işlerini tamamladık. Bitkisel peyzaj çalışmaları, otomatik sulama sistemi kurulumu, aydınlatma çalışmalarının ardından parkımızda, 2 adet çocuk oyun alanı, 1 adet de fitness alanı oluşturduk. 1 adet basketbol sahası yaptığımız parkımızı, çocuk oyun grubu, kent mobilyaları, fitness aletleri ve yaşlı ve engellilerin kullanıma uygun fitness aletlerinin montajlarının ardından mahalle sakinlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine açtık” diye konuştu.

Belediye Başkanı Akay, Kızılpınar Atatürk Mahallesi Mert 1 Sokak’ta yaklaşık bin 100 metrekarelik alan üzerinde bulunan parkta tamamladıkları yenileme çalışmaları ile ilgili de şunları söyledi:

“Kazı ve dolgu işleri, beton parke taş döşeme kaplamalı meydan ve bağlantı yolları, beton bordür işleri ve beton işlerini tamamladık. Bitkisel peyzaj çalışmaları, otomatik sulama sistemi kurulumu ve aydınlatma çalışmalarının ardından parkımızda, 1 adet çocuk oyun alanı, 2 adet de fitness alanı oluşturduk. 1 adet basketbol sahası yaptığımız parkımızda çocuk oyun grubu, kent mobilyaları, fitness aletleri ve yaşlı ve engellilerin kullanıma uygun fitness aletlerinin montajlarını gerçekleştirdik ve parkımızı yeni hali ile vatandaşlarımızın kullanımına kazandırdık.”