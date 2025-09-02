Çermik Devlet Hastanesi yeni döneme imza attı

Çermik Devlet Hastanesi, sağlık hizmetlerinde yeni bir döneme imza attı. Hastane bünyesinde kurulan modern endoskopi ve kolonoskopi ünitesi, ilk hastasını kabul ederek hizmete başladı. Hastanede ilk endoskopi işlemi 23 yaşındaki mide şikayetleri olan bir erkek hastaya gerçekleştirildi. Hastaya yapılan endoskopi ile gastrit ve reflü tanısı konularak tedavisine başlandı.

Çermik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Umut Karagöz hastanede hizmet vermeye başlayan ünitenin bölge halkı için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. Daha önce bu işlemler için ilçe dışına gitmek zorunda kalan hastaların artık kendi ilçelerinde modern tıbbi donanımla hizmet alabileceğini aktaran Karagöz, "Çermik Devlet Hastanesinin bünyesinde hizmet verecek olan birim, hem tanı hem de tedavi süreçlerine önemli bir katkı sağlayacak. Yeni ünitenin bölge halkına hayırlı olması temenni ediyorum" dedi.

Ünitenin özellikle kanserin erken teşhisinde büyük önem taşıdığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Azat Közgün, vatandaşların artık bu hizmeti kendi ilçelerinde alabileceklerini söyledi. Dr. Közgün, "Endoskopi ve kolonoskopi işlemi birçok gastrointestinal patolojinin teşhisinde ve tedavisinde yer alan önemli bir görüntüleme yöntemidir. Erken tanının hayati önem arz ettiği kolon ve rektum kanserinin erken teşhisinde de kullanılmaktadır. Hastanemizde hizmet vermeye başlayan endoskopi ve kolonoskopi ünitesiyle vatandaşlarımız yaşadıkları ilçede bu hizmete ulaşabilecektir. Böylesine modern bir Üniteyi Hastanemize kazandırdıkları için İl Sağlık Müdürlüğümüze ve hastane başhekimimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.