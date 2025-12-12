Diyarbakır Valiliği, Çermik Belediyesi ve Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hayata geçirilen butik çarşı, toplam 2 bin 760 metrekarelik alanda 19 dükkândan oluşuyor.

Kaplıcaların dört mevsim boyunca kullanılmasını teşvik etmek için inşa edilen çarşı, öncelikli olarak kadın yatırımcılara ve Çermik esnafına tahsis edilecek. Butik çarşı açıldığında kadınların el emeği ürünleri ile ilçenin yöresel lezzetleri ve hediyelikleri burada satılacak. Her gün şifa arayışıyla yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan kaplıcaların hemen yanında yer alan butik çarşı, bölgenin turistik çekiciliğini artıracak ve istihdamı yükseltecek.

Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve Kalkınma Ajansı yetkilileri, ilçenin Hamambaşı bölgesinde tamamlanan butik çarşıda incelemelerde bulundu.Yetkililer, butik çarşının çok yakın bir zamanda açılışının yapılarak hizmete gireceğini müjdeledi.