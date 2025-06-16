Çermik'te otomobilin çarptığı genç öldü

Kaynak: DHA
Çermik'te otomobilin çarptığı genç öldü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Sercan Yaman (16), hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Sercan Yaman yaşamını yitirdi.

KAZA ÇERMİK-ERGANİ KARA YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Kaza, akşam saatlerinde Çermik ile Ergani ilçeleri arasındaki kara yolunda gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 ADN 872 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Sercan Yaman’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Yaman, ağır şekilde yaralandı.

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SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yaman, ambulansla Çermik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaman’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

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