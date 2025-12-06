Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'da bulunan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif sızıntının önlenmesi için inşa edilen devasa çelik yapının şubat ayındaki dron saldırısında hasar gördüğünü ve temel güvenlik işlevini yerine getiremediğini bildirdi.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntının önlenmesi amacıyla inşa edilen "Yeni Koruma Kalkanı'nın" şubat ayındaki dron saldırısında hasar gördüğü ve dış kaplamasında yangın çıktığı belirtildi.

Geçen hafta UAEA müfettişlerinin değerlendirmesini tamamladığı bildirilen açıklamada, yapının artık temel güvenlik işlevini yerine getiremediği kaydedildi.

Açıklamada, çatıda sınırlı da olsa geçici onarımların yapıldığı ancak nükleer güvenliğin sağlanması için kapsamlı restorasyona ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Tesiste kalıcı bir ekibi bulunan UAEA, Çernobil tesisinde nükleer emniyet ve güvenliğin tam olarak yeniden sağlanmasına yönelik çabaları desteklemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecek" ifadesini kullandı.

ÇERNOBİL’DE NE OLDU?

Günümüzde Ukrayna topraklarında yer alan Çernobil Nükleer Santrali, tarihler 1986 yılını gösterdiğinde tarihin en büyük nükleer felaketine sahne oldu. Santraldeki 4 numaralı reaktörde gerçekleşen patlama santralin önemli bir kısmını havaya uçururken tavanda meydana gelen çökmenin de etkisiyle yüksek oranda radyasyon sızıntısı gerçekleşti. Radyasyon bulutu Belarus gibi çevre ülkelerin yanı sıra Türkiye’ye kadar ulaştı. Yapılan çalışmalarda kaza nedeniyle 4 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken Rus yönetimi kesin sayı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.

Nükleer felaket sonrası Pripyat kenti tamamen boşaltıldı. Kent, nükleer felaket nedeniyle adeta ‘hayalet kente’ dönüşürken uzmanlar nükleer felaketin etkilerinin bölgede uzun süre daha devam edeceğinin altını çizdi.

Çernobil Nükleer Santrali, daha önce görülmemiş bir mühendislik yöntemiyle 2016 yılında çelik kalkanla örtüldü. 275 metre genişliğinde, 108 metre uzunluğunda ve 36 bin ton ağırlığındaki kalkan, reaktörün üstünü örtecek şekilde inşa edildikten sonra kaydırma işlemiyle 5 günde reaktörün üzerine konumlandırıldı. 100 yıl boyunca radyoaktif sızıntıyı engellemesi beklenen kalkan 1,5 milyar dolara mal oldu