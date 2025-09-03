Cerny'den Beşiktaş'a transferiyle ilgili flaş itiraf: 'Herkes biliyor...'

Beşiktaş'ın yeni transferi Vaclav Cerny, kulübün YouTube kanalına açıklamalar yaptı.

Cerny, "Burada olduğum için inanılmaz mutluyum. Buraya gelmek ve burada olmak için sabırsızlanıyordum. Şu an gerçekten çok mutluyum. Aslında benim kafamın içinde çok hızlı bir süreçti. Benimle ilk iletişime geçildiği andan itibaren bu adımı atmak konusunda tamamen emindim. Çevremdeki herkes şunu çok iyi biliyor ki, buraya gelmek için gerçekten çok istekliydim. Bu gerçekleştiği için gerçekten çok mutluyum. Bu forma, herkesin çok iyi bildiği bir forma. Aslında benim için çok yeni bir şey değil. Fakat tabii ki son derece özel bir andı. Şimdi de bu formayı giyebildiğim için çok daha iyi hissediyorum. Çok mutluyum" diye konuştu.

"ORKUN, JURASEK VE RIDVAN'LA KONUŞTUM"

İstanbul'a gelmeden Orkun ve Jurasek ile konuştuğunu da ifade eden 28 yaşındaki kanat oyuncusu, "Tabii ki Beşiktaş’a gelmeden, daha önce tanıdığım birkaç kişiyle konuşma şansım oldu. Orkun ile konuştum. Hollanda’da oynadığım dönemde bir çok kez rakip olduk. David Jurasek ile konuştum. Çek milli takımından yakın arkadaşım. Rıdvan ile konuştum. Geçen sezon Rangers’ta beraberdik. Bu arkadaşlarımla olan konuşmalar, buraya gelmemde gerçekten önemli rol oynadı. Çünkü onlarla olan konuşmalarım ve bana anlattıkları şeyler çok pozitifti. Onların da anlattıklarıyla beraber, buraya gelmeye tamamen emin oldum diyebilirim" açıklamasında bulundu.

"SERGEN HOCANIN SÖZLERİNİ DUYDUM"

Sergen Yalçın'ın kendisiyle ilgili sözleriyle ilgili ise Çek oyuncu, "Sergen hocanın hakkımdaki sözlerini duydum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi en yakın arkadaşım ve ailesi Türk. Bu yüzden Türkiye’de ve özellikle futbolda yaşanan gelişmelerden haberdar oluyorum. O iki maçta sergilediğim performanslar gerçekten iyiydi. Kendimle ilgili böyle cümleler duyduğum için gerçekten çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

"TAKIMIN EN ÖNEMLİ OYUNCUSU OLMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş formasıyla ilgili hedefleriyle ilgili de konuşan Cerny, "Sahada bir şeyler göstermeyi seviyorum. Gol atmayı, asist yapmayı, takım arkadaşlarıma pozisyon ve fırsat oluşturmayı. Kısacası takımım ve kulübüm için önemli bir oyuncu olmak istiyorum. En büyük hedefim bu" ifadelerini kullandı.