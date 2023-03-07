Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde polikliniklerde ayaktan hasta kabulüne geçildi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden sonra yapılan kontrollerde riskli bulunarak bazı bölümlerde faaliyetleri durdurulan İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin polikliniklerinde tüm branşlarda kısıtlı imkanlar dahilinde ayaktan hasta kabulü ve laboratuvar hizmetleri, deprem riski olmayan çelik konstrüksiyon binalarda veriliyor. AA muhabirine konuşan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, 2019'daki depremden sonra inceleme yapıldığını ve riskli görülen binaların tamamının yıkıldığını hatırlatarak, önceden güçlendirme yapılan monoblok binasının kaldığını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra rektörlükten betonarme binaların hepsinin incelenmesini talep ettiklerini belirten Gönen, mühendislik fakültesindeki inşaat bölümünün hocalarından oluşan komisyonun incelemesiyle yapıların depreme karşı riskli bulunduğunu hatırlattı.

Gönen, bunun üzerine monobloktaki yatan hasta bölümleri ve polikliniklerdeki hizmetin tamamen durdurulduğunu anımsatarak, "Bu süreçte de çelik konstrüksiyon binalarımızda hazırlıklar yaptık. 2019 depreminden sonra 20'nin üzerinden çelik konstrüksiyon bina yapmıştık. Oralarda hazırlıklar yaparak, monobloktaki 113 birimi, poliklinik odaları dahil diğer çelik konstrüksiyon binalara sıkıştırarak dün itibariyle polikliniklerimizi açtık." ifadelerini kullandı.

"800 yatağımız iptal oldu, 33 ameliyathanemiz kapalı"

Bugün itibarıyla polikliniklere hasta kabulünün başladığını dile getiren Gönen, şöyle devam etti:

"Bugün randevu sistemini de açtık. Cerrahpaşa'da günde 6 binin üzerinde hastaya polikliniklerimizde bakılıyordu. Tabii ki bu yaşadığımız sıkıntının bir yansıması mutlaka olacak ama hızla yine eski sayılarımıza olmasa da eski sayılarımızın yüzde 60'ına, 70'ine yakın hastaya polikliniklerde bakabileceğimizi düşünüyorum.

Yataklı tedavi olarak Beyin Cerrahisi binasında 50 yatağımız var. 800 yatağı şu anda iptal etmiş vaziyetteyiz. Bu konuyla ilgili de bakanlıkla görüşmelerimiz devam ediyor. Sayın Bakanımız cumartesi günü geldi, yerleşkeyi gezdi ve bugün bu konuda bir gelişme yaşanacağını ümit ediyoruz. Yataklı bir tedavi kurumunun bakanlık tarafından gösterileceğini bekliyoruz. Şu anda 800 yatağımız iptal olmuş vaziyette. Sadece Beyin Cerrahisi binasındaki 50 yatağın 25'ini cerrahi, 25'ini dahili bilimler kullanacak. "

Çocuk hastalıkları, acil servis faaliyetlerini sürdürüyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, acil servisin açık olduğunu belirterek, Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalının ise faaliyetini kesintiye uğratmadan sürdürdüğünü, medikal onkolojinin de poliklinik düzeyinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Radyasyon onkolojisinde de tedavilerin sürdüğünü dile getiren Gönen, "Onlar zaten çelik konstrüksiyon binalardalar. Biz ayaktan tedaviyi durdurmuştuk. Dün itibariyle ayaktan tedaviye tekrar başladık ama yatarak hasta tedavimizle ilgili de Sağlık Bakanlığımızdan bu konuda bize bir yer göstermesini bekliyoruz. Bugün de olumlu bir gelişme olacağını düşünüyoruz." dedi.

Gönen, polikliniklerin çalışmaya devam edeceğini aktararak, "Çünkü eğitim faaliyetlerimiz, Temel Bilimler binamız burada. Birinci, ikinci, üçüncü sınıf öğrencilerimizin laboratuvarları, amfilerimiz burada. Bugüne kadar eğitim kesintiye uğramadan devam etti halen de devam ediyor. Sadece bir, iki ve üçüncü sınıflar YÖK'ün de kararıyla deprem sonrası online eğitim alıyor. Ama diğer öğrencilerimiz yüz yüze pratiklerine devam ediyorlar. En kısa zamanda yataklı bir tedavi kurumu gösterilmesini bekliyoruz ve hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz."

Dün yapılan Cerrahpaşa ana yerleşkesi ihalesinin bugünlerde sonuçlanacağını belirten Gönen, 220 bin metrekarenin ihalesinin yapıldığını ve şu anki faaliyetlerin 70 bin metrekarelik alanda devam ettiğini sözlerine ekledi.

AA