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Cerrahpaşa’da doktora saldıran sanık hakkında karar

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görev yapan doktora, eşinin canını acıttığı için saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanık Selim Duman hakkında karar açıklandı. Mahkeme, sanık Duman’ın 9 ay 10 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 14:02
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Cerrahpaşa’da doktora saldıran sanık hakkında karar

Cerrahpaşa’da doktora saldıran sanık hakkında karar
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniğinde görev yapan doktor Dursun Dorukhan Altınışık'a, eşi Çiğdem Duman'ın canını acıttığı gerekçesiyle saldırdığı iddia edilen sanık Selim Duman'ın yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık ve müşteri doktor hazır bulunmazken, taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık Selim Duman’ın ‘kasten yaralama’ suçundan önce 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Suçun kamu görevlisine karşı işlenmiş olması nedeniyle cezada artırım yapan hakim, sanığın 11 ay 7 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Ardından cezada indirim uygulayan mahkeme, sanığın neticeten 9 ay 10 gün hapsine karar verdi. Verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakılmadı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümünde doktorluk yapan müşteki Dursun Dorukhan A.'nın, şüpheli Selim Duman'ın eşi Çiğdem Duman'ın tedavisini yaptığı sırada tartışma yaşandığı, şüphelinin doktoru darp ettiği ve doktorun boynunda bulunan ve silah olarak değerlendirilen zinciri çekerek basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Selim Duman'ın ‘basit yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

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