Cesc Fabregas futbola veda etti

İngiltere'nin büyük takımları ve altyapısından çıktığı Barcelona'nın formasını terleten Cesc Fabregas, futbola veda ettiğini dile getirdi.

Cesc Fabregas futbola veda etti

Bir dönem Arsenal, Chelsea ve Barcelona formaları giyen 36 yaşındaki Cesc Fabregas, aktif futbol hayatını noktaladığını açıkladı.

Cesc Fabregas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; ''Büyük bir üzüntü ile ayakkabılarımı asma zamanı geldi. Barcelona'da, Arsenal'de, Chelsea'de, Münih'te ve son olarak Como'da ilk günlerden beri her anı değerlendirdim.

Dünya kupasından, Avrupa şampiyonalarına, İngiltere'de, İspanya'da zaferlere... Asla unutamayacağım bir yolculuk oldu.

Bana yardım eden takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, başkanlarıma, hayranlarıma, ve acenteme; aileme, anneme, babama, kız kardeşime, eşim ve çocuklarıma, bana her zaman nasihat veren ve yol gösteren rakiplerime olmak üzere herkese teşekkür ederim.

Fedakarlık ve tutku dolu 20 inanılmaz yılın ardından her şeye şükrediyorum. Herkesi sevgiyle selamlıyorum'' ifadelerini kullandı.

KAZANMADIK KUPA BIRAKMADI
Fabregas, İspanya Milli Takımı ile 1 kez Dünya Kupası şampiyonluğu yaşarken, 2 kez de Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Yıldız orta saha kulüp kariyerinde ise, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu, 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, 2 İngiltere Ligi şampiyonluğu, 2 İngiltere Kupası şampiyonluğu, 1 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu, 2 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu, 1 İspanya Ligi şampiyonluğu, 1 İspanya Kupası şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu kazandı.

Kariyerinde 739 karşılaşmada görev alan İspanyol oyuncu 125 gol atarken 217'de asist kaydetti.

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