Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde çobanlık 39 yaşındaki Ferdi Özdemir’in başsız cesedi ormanlık alanda yanmış otomobilin yanında bulundu.

Evli ve iki çocuk babası olan Özdemir’in kimliği olay yerinde gerçekleştirilen incelemeyle tespit edildi. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Özdemir'in cesedinin başı kesildiği öğrenilmişti. Özdemir'in kesilen başı cesedinin yanında olmadığı belirlendi.

EKİPLER ÖZDEMİR’İN BAŞINI ARIYOR

Jandarma ekipleri, cesedin baş kısmının bulunması için bölgede çalışmalara başladı. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Öte yandan başlatılan soruşturma kapsamında, köydeki ifadeler ve delillerden yola çıkılarak 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin karakoldaki sorgusu devam ediyor.

Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamada, vücut bütünlüğü bozulmuş şekilde bulunan Özdemir’in öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü belirtildi.