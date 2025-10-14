

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü gece saatlerinde Alanya'nın Hacımehmetli Mahallesi Akçakıllık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Koçak (32) ile beraberindeki kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bıraktı. Yaşanan arbede sırasında Koçak, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetti.

CESET UÇURUMA ATILDI

Cinayetin ardından panikleyen şüpheliler, Koçak'ın cansız bedenini olay yerinden uzaklaştırarak Paşaköy Mahallesi yakınlarındaki sarp ve ormanlık alanda bulunan derin bir uçuruma attı. Olayın ardından yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucu şüpheliler tespit edilerek polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Arazinin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle cesedin bulunduğu yerden çıkarılması saatler sürdü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, gece saat 01.00 sıralarında ekiplerinin koordinasyonuyla ceset uçurumdan çıkarıldı. Koçak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Alanya Belediyesi'ne ait morga kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Alanya Emniyet Müdürlüğünde ki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan 7 şüpheliden E.K ve K.K Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.