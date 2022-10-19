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  • Cesedi valiz içinde bulunan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisinin ölümü Fransa'yı karıştırdı

Cesedi valiz içinde bulunan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisinin ölümü Fransa'yı karıştırdı

Fransa'nın başkenti Paris'te geçtiğimiz hafta cesedi valiz içinde yaşadığı evin önüne bırakılan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Lola'nın ölümü ülkede infiale yol açtı

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 18:13
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Cesedi valiz içinde bulunan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisinin ölümü Fransa'da infiale yol açtı

Cesedi valiz içinde bulunan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisinin ölümü Fransa'yı karıştırdı
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Olayın asıl faili olduğu gerekçesiyle göçmen kökenli bir kadının gözaltına alınması hükümetin eleştirilmesine neden oldu.

AA'da yer alan habere göre, hükümet cephesi ise aşırı sağı genç bir kızın ölümü üzerinden siyasi çıkar sağlamakla suçladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron maktulün ailesiyle görüşürken hükümet üyeleri de peş peşe Lola'nın ailesine dayanışma mesajları paylaştı ve aşırı sağı takındığı tutum nedeniyle eleştirdi.

Hükümet, zanlının Cezayir kökenli olması ve temmuzda Fransa'dan sınır dışı edilmesi hakkında karar çıkarılmasına rağmen gönderilmemesi nedeniyle Lola'nın ölümünden sorumlu tutuluyor.

Fransız basını da Lola'nın ölümünün birinci şüphelisi kadının aile içi şiddet mağduru olduğunu ve akıl sağlığının yerinde olmadığını aktardı.

Genç kızın ölümüne ilişkin şu ana kadar 4 kişi gözaltına alınırken açılan soruşturma devam ediyor.

EYLEMLER BAŞLIYOR

Aşırı sağcılar Fransa'da perşembe gününden itibaren birçok kentte Lola'nın ölümüne ilişkin gösteri yapacaklarını duyurdu.

Diğer yandan sosyal medyada zanlının etnik kimliğinin öne çıkması eleştirildi.

Bazı Twitter kullanıcıları Fransa'da öldürülen onlarca göçmen bebeğe sessiz kalan aşırı sağın bu tutumunu "iki yüzlülük" olarak değerlendirdi.

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