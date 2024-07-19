Cesedin midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Kırşehir'de iki gün önce Bahçelievler Mahallesi'nde bazanın içerisinde battaniyeye sarılı halde bulunan erkek cesedinin midesinden 50 kapsül içerisinde ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1 kilo uyuşturucu madde çıktı. İran uyruklu uyuşturucu kuryesinin ölüm nedeninin ise midesindeki uyuşturucu maddeyi çıkarması için verilen sıvı olduğu belirlendi.

Kırşehir’de dere kenarında bir baza içinde battaniyeye sarılı halde bulunan erkek cesedi ile ilgili inceleme yapan polis ekipleri kimliğini tespit etti. İran uyruklu olduğu tespit edilen cesetle ilgili yürütülen soruşturmada Afganistan uyruklu G.M., F.N., S.Z.Z. ve M.N. isimli şahıslar gözaltına alındı.

İfadelerinde suçunu kabul eden S.Z.Z., M.A.'ya midesindeki uyuşturucuyu çıkarmak için ilaçlı su içirdiklerini ve sonrasında ağzının köpürmeye başlamasıyla panik olup M.A.'nın üzerini soyduklarını, çevre temizliği yaptıklarını anlattı.



Çıplak halde battaniyeye sarılı olarak bazanın içerisine saklanan M.A.'nın cesedinde yapılan incelemede 50 kapsül içerisinde ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1 kilo uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. M.A'nın cesedi incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.