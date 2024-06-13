‘Ceset Çiçeği’ olarak biliniyor kokusundan durulmuyor. Yıllar sonra ilk kez açtı

Londra, İngiltere'deki Kew Bahçeleri'nde yetiştirilen bir Titan Arum örneği, yıllar sonra ilk kez çiçek açtı ve kendine özgü yoğun kokusunu yaydı.

Bu bitki, bilinen diğer adıyla "Ceset Çiçeği", ilk kez 1878'de Endonezya'nın Sumatra kentinde İtalyan botanikçi Odoardo Beccari tarafından tanımlandı. Beccari, Araceae familyasına ait bu ilginç bitkilerin tohumlarını birçok botanik bahçesine göndererek, Kew dahil olmak üzere bir yüzyıldan fazla süredir bu bitkilerin yetiştirilip incelendiği yerler arasında yer aldı.

Titan Arum nadir ve düzensiz aralıklarla çiçek açar; genellikle yaklaşık her 7-9 yılda bir bu olay gerçekleşir. Görsel olarak etkileyici olan bu çiçekler, açtıktan sonra sadece birkaç gün içinde solup kaybolurlar.

Çiçeklerin boyutu muazzam olabilir, ancak onun ünlü olmasının asıl sebebi kokusudur. Çiçek, çürüyen bir hayvanı anımsatan, ölü bir fareyi çağrıştıran ve çiçeklenme sürecinde yoğun bir kükürt benzeri koku yayarak bilinir.

Bir makalede bu koku bileşikleri şöyle tanımlanmıştır: "En yaygın kokular onu çürüyen bir hayvan, ölü bir fare, kötü koku ve çiçeklenme sırasındaki kükürt benzeri koku olarak tanımlanıyor" Dişi çiçekler açıldığında, dimetil disülfür (sarımsak benzeri koku), dimetil trisülfit (kötü koku), metil tiyoasetat (kükürtlü koku) ve izovalerik asit (peynirli, terli koku) gibi uçucu moleküller yayılır.

Bu güçlü kokunun doğadaki rolü, tozlaştırıcıları çekerek bitki için hayati bir öneme sahiptir.

Sonuç olarak, Titan Arum hem görsel bir şölen sunar hem de kokusuyla insanları büyüler. Kew Bahçeleri'nde bu olayın gerçekleşmesi, botanik meraklıları ve doğa severleri büyülemeye devam ediyor.