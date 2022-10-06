Cesetleri istismar eden nekrofil hastane çalışanı kan dondurdu

Hastane çalışanı 68 yaşındaki David Fuller, 1987'de Birleşik Krallık'taki Kent şehrinde iki ayrı olayda, 25 yaşındaki Wendy Knell'i ve 20 yaşındaki Caroline Pierce'ı ölesiye darbedip öldürdü ve ardından cinsel saldırıda bulundu.

KENDİNİ VİDEOYA ÇEKTİ

Ayrıca Aralık 2020'de tutuklanmasından 12 yıl önce 9 yaşındaki bir çocuğu, 16 yaşındaki iki çocuk ve 100 yaşındaki bir kadının da aralarında bulunduğu cesetleri istismar ederken kendisini videoya çekti.

16 CİNSEL SUÇLAMA DAHA

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Aralık 2021'de müebbet hapis cezasına çarptırılan Fuller, morgda işlenen 16 tane daha cinsel suçlamayla yargılanmak üzere Medway Sulh Ceza Mahkemesi'nde perşembe günü video bağlantısıyla mahkemeye çıkacak.

Knell ve Pierce'ı öldürmenin yanı sıra, Fuller 2008 ve Kasım 2020 arasında morglardaki 78 kurbanla ilgili 44 yasal suçlama da dahil 51 suçu daha kabul etti.

MORGDA SALDIRDI

Fuller kurbanlarına, 1989'dan beri elektrikçi olarak çalıştığı, Pembury'deki şu an kapalı olan Kent ve Sussex Hastanesi'yle Tunbridge Wells Hastanesi'nin morglarında saldırdı.

Saldırılar arasında bir cesede cinsel yolla nüfuz edilmesi, bir cesede cinsel müdahale içeren aşırı pornografik bir görüntü bulundurmak ve çocukların uygunsuz görüntülerini çekmek bulunuyor.

Yargıç Cheema-Grubb, geçen yılki mahkumiyet kararında Fuller'a "akbaba" damgası vurmuş ve "hayatının geri kalan her gününü hapiste geçireceğini" eklemişti.

23 KİŞİYLE BAĞLANTILI

Emniyet son suçlamaların 2007 ve 2020 arasında gerçekleştiği iddia edilen, hepsi de ölen yetişkin kadınlardan oluşan diğer 23 kurbanla bağlantılı olduğunu belirtti.

Emniyetin açıklamasında, "Kapsamlı ve karmaşık bir süreç sonucunda bu 23 kurbandan 13'ünün kimliği tespit edildi. Geri kalan 10 kurbanın kimliklerinin belirlenmesi mümkün olmadı fakat yasal suçlamalar hepsini kurban olarak ele alıyor" ifadelerine yer verildi.

Başka bir kurbana dair kanıt bulunamadı. Fuller'ın suçlarıyla ilgili başlatılacak bağımsız soruşturmayı Sör Jonathan Michael yönetecek.

Soruşturma, ilki Fuller'ın Kent ve Sussex Hastanesi'ndeki eylemlerine, ikincisi de Fuller'ın eylemlerinin ülke geneline etkileri üzerine yoğunlaşan iki ayrı kısımda yürütülecek.