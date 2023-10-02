Çeşitli suçlardan aranan zanlılar yakalandı

Kastamonu’da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalanarak tutuklandı. Yakalanan zanlıların kesinleşmiş hapis cezaları bulunuyor.

KAYNAK: İHA
Çeşitli suçlardan aranan zanlılar yakalandı

Kastamonu’da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla araması bulunan üç şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Araç ilçesinde 6 ayrı suçtan 16 yıl hapis cezası ile aranan U.I. isimli şahıs, Doğanyurt ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak kabul etmek suçundan 7 yıl hapis cezası ile aranan S.K. isimli şahıs ile Bozkurt ilçesinde 3 ayrı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.K. isimli şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen U.I., S.K. ve M.K. isimli şahıslar tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Son Haberler
Erzincan'ın meşhur kızılcığı tezgahlardaki yerini aldı Gündem
Erzincan'ın meşhur kızılcığı tezgahlardaki yerini aldı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı Spor
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Yunanistan'da nüfus azalıyor ve yaşlanıyor Dünya
Yunanistan'da nüfus azalıyor ve yaşlanıyor
Seyir halindeki otomobil alev aldı Gündem
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Aile 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni sezon ne zaman? Magazin
Aile 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni sezon ne zaman?
Evde yapılabilen mide rahatsızlığına iyi gelen çay ortaya çıktı. Dakikalar içinde sindirimi kolaylaştıracak Şifalı Bitkiler
Evde yapılabilen mide rahatsızlığına iyi gelen çay ortaya çıktı. Dakikalar içinde sindirimi kolaylaştıracak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Doha'ya gitti Siyaset
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Doha'ya gitti