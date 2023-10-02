Çeşitli suçlardan aranan zanlılar yakalandı

Kastamonu’da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla araması bulunan üç şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Araç ilçesinde 6 ayrı suçtan 16 yıl hapis cezası ile aranan U.I. isimli şahıs, Doğanyurt ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak kabul etmek suçundan 7 yıl hapis cezası ile aranan S.K. isimli şahıs ile Bozkurt ilçesinde 3 ayrı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.K. isimli şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen U.I., S.K. ve M.K. isimli şahıslar tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.