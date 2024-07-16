Çeşitli suçlardan yakalanan 120 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA
Çeşitli suçlardan yakalanan 120 şüpheli tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü, 8-14 Temmuz tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 415 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, 8-14 Temmuz tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 415 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 120'sinin tutuklandığını duyurdu.

Kentte güvenliğin sağlanması amacıyla sürdürülen mücadelede, hırsızlık suçundan tutuklanan 41 şüpheli de dikkat çekti.

Ekipler, düzenledikleri denetimlerde 68 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 14 ruhsatsız tüfek ve 1.027 fişek ele geçirdi. Ayrıca, 2 çalıntı araç, 10 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet de yakalandı.

Yapılan işlemler sonucunda bir iş yerine ve iki kişiye yasal işlem uygulanırken, toplamda 88 kişiye 85.976 TL idari para cezası kesildi.

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