Çeşme Belediyesi, bayramda da çalışmalarına devam ediyor

Yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ev temizliği ve kişisel gelişim hizmetlerini sürdüren Çeşme Belediyesi, bayram öncesinde de çalışmalarına devam etti. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, herkese huzurlu ve mutlu bir bayram temennisinde bulundu.

Sosyal Belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını yürüten Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram öncesinde de yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ev temizliği ve kişisel bakım hizmetleri sunarak, bayram hazırlıklarını tamamladı.

Başkan Denizli, bu yıl ilk kez Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirdikleri ev temizliği ve kişisel bakım hizmetleri ile yaş almış, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla destek olduklarını ifade ederek, bayram öncesinde de bu hizmetlerin devam ettiğini belirtti. Denizli, “Yaş almış, engelli ve ihtiyaç sahibi komşularımızın bayrama sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde girmelerini sağlamak amacıyla yanlarındayız. Herkesin sevdikleri ile sağlıkla, sıhhatle, mutlu bir bayram geçirmesini diliyorum” dedi.