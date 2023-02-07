﻿Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor

"Bu konuda zaten yardım malzemelerinin hava ve kara yoluyla gitmesiyle ilgili bütün çalışmalar AFAD gözetiminde gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda kara yollarındaki sıkıntıları da elimine etmek amacıyla deniz yolunun da kullanılması konusunda çalışmalar yapıldı.