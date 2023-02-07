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Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım malzemeleri ve iş makineleri taşıyan gemi, Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İskenderun Limanı'na doğru hareket edecek.

Galeri Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 15:55
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Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor

İzmir'den deprem bölgesine yapılan destek ve yardımlar kapsamda çeşitli kurumlarca organize edilen iş makineleri, inşaat malzemeleri, yakıt tankerleri, konteyner, gıda ve sağlık malzemelerini taşıyan araçlar Çeşme Ulusoy Limanı'na getirildi.

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Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor

Araçlar görevlilerce 'Ulusoy 5 Ro-Ro' gemisine yükleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından geminin bu akşam İskenderun Limanı'na doğru hareket etmesi bekleniyor.

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Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor

"Bu konuda zaten yardım malzemelerinin hava ve kara yoluyla gitmesiyle ilgili bütün çalışmalar AFAD gözetiminde gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda kara yollarındaki sıkıntıları da elimine etmek amacıyla deniz yolunun da kullanılması konusunda çalışmalar yapıldı.

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Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor

GEMİ İSKENDERUN'A 40 SAATTE ULAŞACAKDeniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

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Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor

Türk insanının kötü zamanlarda birlikte hareket edebildiğini vurgulayan Öztürk, şöyle dedi

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Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor

Öncelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü bu gemiyi ayarladı. Bu gemi Ulusoy firmasına ait ve Ro-Ro gemisi. İş makinaları ve jeneratörlerin deprem bölgesine gitmesi konusunda oldukça hızlı hareket edecek.

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Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor

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Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor

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Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor

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Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor

11/19
Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor

12/19
Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor

13/19
Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor

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Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor

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Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor

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Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor

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Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor

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Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor

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Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor

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