Çeşme Maratonu 10-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek

Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş" sloganıyla 10-11 Mayıs tarihlerinde yapılacak Çeşme Maratonu'nda, bu sene yeni parkur heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz senelerde yarı maraton olan ancak yenilenen parkuru ile maraton özelliği kazanan yarış, koşu tutkunlarını Çeşme’de ağırlayacak. Bu sene 3.’sü gerçekleşecek Salomon Çeşme Maratonu, 42K, 21K ve 10K parkurlarıyla adından bir kez daha söz ettirecek.

YENİ START ÇEŞME MERKEZ'DEN VERİLECEK

42K'lık (maraton) yeni parkurda start, 11 Mayıs 2025 Cumartesi günü sabah saat 07.30'da Çeşme Merkez'den verilecek. Toplam tırmanışı 300m metrelik olan parkurda sporcular startın arından Çiftlik yönüne devam edecek Şehit Mehmet Mahallesi'nden dönüş yaparak 21K'lık parkura dahil olacak ve yarış başladığı yerde sona erecek.Çeşme Maratonu'nun 21K'lık koşusu (yarı maraton), Çeşme şehir merkezinden saat 08.00'de start alacak. Sporcular, Ilıca ve Alaçatı'dan geçerek başlanılan yerde finişi gelecek. Parkur çeşitliliği anlamında önemli yere sahip olan yarışta sporcular Ilıca plajının doğal güzelliğini görerek tırmanışa geçecek.

3 MAYIS SON TARİH

10K'lık parkurda ise saat 09.00’da Alaçatı Şehir Merkezi'nden start alacak sporcular, 91 metrelik tırmanışa sahip parkurda önemli deneyimler elde edecek. Alaçatı'dan start alacak yarış, Çeşme'de son bulacak.

Organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Yarışta yer almak isteyen sporcular, 3 Mayıs 2025 Pazartesi günü mesai bitimine kadar kayıt yaptırabilecekler.