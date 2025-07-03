Çeşme yanıyor! Otoyol kapatıldı, 3 mahalle boşaltıldı

Çeşme'ninIldır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 18 helikopter, 36 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLER EVLERE YAKLAŞTI

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi havanın kararması ile birlikte karadan müdahale olarak devam ediyor.

İZMİR VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme'deki yangının henüz kontrol altına alınamadığını, yangın nedeniyle tedbir amaçlı üç köyün boşaltıldığını bildirdi. Vali Elban, şu ana kadar can kaybı veya yaralanma olmadığını da aktardı. Yangının çıkış nedeni hakkında da bilgi veren Vali Elban, teknik ekiplerin ve görgü tanıklarının değerlendirmelerine göre yangının elektrik hattından kaynaklandığını açıkladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ilçesindeki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Elban, yangının bugün saat 13.40 civarında Ildırı mevkiinde otluk alanda başladığını belirtti. Saatte 85 kilometreyi bulan güçlü rüzgar nedeniyle yangının hızla güney yönüne yayıldığını söyleyen Vali Elban, yaklaşık 13 dakika içinde havadan ve karadan müdahale ekiplerinin yangına intikal ettiğini aktardı.