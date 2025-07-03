Çeşme’de alevler otoyola sıçradı! 3 mahalle tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Çeşme’de alevler otoyola sıçradı! 3 mahalle tahliye edildi

İzmir’in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Alevler Çeşme’de otoyola sıçrarken yolun bazı kesimleri trafiğe kapatıldı. Öte yandan Ödemiş’te 3 mahalle tahliye edildi.

İzmir’in Çeşme ilçesinde Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda dün öğleden başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Bölgedeki bazı evler tahliye edilirken 6 uçak, 18 helikopter ve çok sayıda kara aracı ile ekipler alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

Seferihisar bölgesinden gönüllü ekiplerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonuç vermeyince, alevlerin tehdit ettiği Germiyan, Karaköy ve Nohutlu köyleri boşaltıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sabah gün doğumuyla birlikte bölgede havadan 2 uçak ve 6 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahale sürüyor.

ekran-goruntusu-2025-07-03-123918.png

ÖDEMİŞ'TEKİ YANGINDA 3 KIRSAL MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi'nde dün akşam saat 21.05'te çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Gece boyunca ekipler yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahalede bulundu. Alevlerin ulaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edildi.
Gün doğumuyla birlikte bölgede 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.

YANGIN OTOYOLA SIÇRADI

Yangın nedeniyle İzmir-Çeşme Çevre Yolu'nun bazı bölümleri araç trafiğine kapatıldı. Çeşme ve Alaçatı gişelerinden İzmir yönüne geçişe izin verilmezken, İzmir'den Çeşme yönüne Zeytinlik gişelerinden itibaren araç geçişi durduruldu. Alevlerin, çevre yolunun bazı kesimlerinde refüje kadar ilerlediği öğrenildi.

Son Haberler
Çantadaki altınların hırsızın gözünden kaçmadı! Güvenlik Kamerası yakalattı
Çantadaki altınların hırsızın gözünden kaçmadı! Güvenlik Kamerası yakalattı
Trabzon’da kültür şöleni: Festival 5 Temmuz’da başlıyor!
Trabzon’da kültür şöleni: Festival 5 Temmuz’da başlıyor!
Futbol dünyası yasta: Ezeli rakiplerinden Jota için başsağlığı mesajı
Futbol dünyası yasta: Ezeli rakiplerinden Jota için başsağlığı mesajı
Kızılcık Şerbeti’nin ‘Meri’si Şebnem Bozoklu’nun tekne paylaşımı viral oldu! 'Herkes üstsüz'
Şebnem Bozoklu’nun tekne paylaşımı viral oldu! 'Herkes üstsüz'
Su seviyesi düştü 6000 yıllık sırlar ortaya çıktı
Su seviyesi düştü 6000 yıllık sırlar ortaya çıktı