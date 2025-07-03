Çeşme’de alevler otoyola sıçradı! 3 mahalle tahliye edildi

İzmir’in Çeşme ilçesinde Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda dün öğleden başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Bölgedeki bazı evler tahliye edilirken 6 uçak, 18 helikopter ve çok sayıda kara aracı ile ekipler alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

12.30’da Alaçatı gişelere 2-3 kilometre kala çekilen görüntüler, yangının ciddiyetini gözler önüne serdi. Güvenlik gerekçesiyle yollar trafiğe kapatıldı. pic.twitter.com/iCTubvXU4E — izmirgibiyiz ???????? (@izmirgibiyiz) July 3, 2025

Seferihisar bölgesinden gönüllü ekiplerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonuç vermeyince, alevlerin tehdit ettiği Germiyan, Karaköy ve Nohutlu köyleri boşaltıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sabah gün doğumuyla birlikte bölgede havadan 2 uçak ve 6 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahale sürüyor.

ÖDEMİŞ'TEKİ YANGINDA 3 KIRSAL MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi'nde dün akşam saat 21.05'te çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Gece boyunca ekipler yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahalede bulundu. Alevlerin ulaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edildi.

Gün doğumuyla birlikte bölgede 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangın otoyolu sardı. Yangına müdahale anlarını TRT Haber ekibi görüntüledi. pic.twitter.com/F0FmgnBZzL — TRT HABER (@trthaber) July 3, 2025

YANGIN OTOYOLA SIÇRADI

Yangın nedeniyle İzmir-Çeşme Çevre Yolu'nun bazı bölümleri araç trafiğine kapatıldı. Çeşme ve Alaçatı gişelerinden İzmir yönüne geçişe izin verilmezken, İzmir'den Çeşme yönüne Zeytinlik gişelerinden itibaren araç geçişi durduruldu. Alevlerin, çevre yolunun bazı kesimlerinde refüje kadar ilerlediği öğrenildi.