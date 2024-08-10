Çeşme’de başıboş sokak köpekleri 85 yaşındaki vatandaşa saldırdı

Çeşme’nin Dalyan Mahallesinde bulunan Havacılar Sitesinde, başıboş köpekler sitede oturan vatandaşlara her akşam korku dolu anlar yaşatıyor.

Site sakinleri, akşam saatlerinde evlerinde çıkamaz hale geldiklerini ifade ediyor. Son olarak 8 Ağustos Perşembe akşamı evinden çöp atmak üzere ayrılan 85 yaşındaki bir mahalle sakinine 5 başıboş sokak köpeği saldırarak vücudunun değişik yerlerinden ısırdı. Vücudunda derin ısırık izleri oluşan 85 yaşındaki vatandaş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"KÖPEKLER SÜRÜ HALİNDE MAHALLEYİ PARSELLEMİŞLER EVLERİMİZDEN ÇIKAMIYORUZ"

360 müstakil evden oluşan sitede oturan mahalle sakinleri konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, “Artık hava karardığında sokağa çıkamaz hale geldik, köpekler sürü halinde mahalleyi parsellemişler, her bir bölgeye belli bir köpek grubu hakimiyet kurmuş, havanın kararması ile tek başına gördükleri kişilere saldırıyorlar, her gün bir saldırı haberi geliyor, artık evlerimizden çıkamıyoruz. Belediye, kaymakamlık hiçbir önlem almıyor, illa bir devlet büyüğünün yakınının başına bir şey mi gelmesi gerekiyor önlemler alınması için..” ifadeleri kullanıldı.

Site sakini Aşkın Kaplan, sosyal medya hesabından site sakinlerine yaşanan olayı anlattı. Kaplan'ın paylaşımı sonrası sosyal medya kullanıcıları ve site sakinleri, başıboş sokak köpekleri sorununu çözüme kavuşturmayan yetkililere tepki gösterdi.