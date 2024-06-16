Çeşme'de bir günlük oda fiyatları bir aylık asgari ücreti geçti

Kurban Bayramı'nın dokuz günlük tatil süreci başlamak üzereyken, Çeşme ilçesi tatilcilerin tercih ettiği popüler destinasyonlar arasında yer alıyor. Tatil öncesi, bu ünlü beldede yapılan hazırlıkların tamamlandığı ve tatilcilerin konaklama yapacakları otellere gitmeye başladıkları gözlemleniyor.

Çeşme'deki otellerde doluluk oranlarının %80 civarında olduğu ve bayram süresince bu oranın %100'e ulaşması beklendiği ifade ediliyor. Turizm sektörü temsilcileri, mevcut rezervasyon durumundan duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Ayrıca, bayram boyunca ilçede güvenlik ve asayişin korunması amacıyla polis ve jandarma birimleri tarafından ek önlemler alındığı ve tatilcilerin rahat bir tatil geçirebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapıldığı bildirildi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Tuğgan, her sene olduğu gibi bu yılda milyonları ağırlamaya hazır olduklarını söyledi. Bu bayramın geçen bayramı aratmayacağını ifade eden Tuğgan, son hafta rezervasyonlar için çok ciddi talepler aldıklarını söyledi. Tuğgan, “Bizim otelimizde doluluk oranlarımız yüzde 80 civarında. Neredeyse geçen seneyle eşit diyebiliriz aslında. Yine oldukça yoğun geçecek bayram. Çeşme'de; otellerimiz, restoranlarımız, beachlerimiz bu bayramı oldukça yoğun geçirecek görülüyor. Hala rezervasyonlarımız devam ediyor. Son dakika misafirlerimiz de mutlaka olacaktır. Yüzde 100 doluluğa biz hazırız. Şuan için yüzde 70-80 civarı Çeşme geneli ama bayram süresince bu mutlaka yüzde 90-100'ü zorlayacaktır” dedi.

“REZERVASYONLARDA 9 GÜNLÜK TATİL VE OKULLARIN KAPANMASI ETKİLİ OLDU”

Rezervasyonlarda 9 günlük bayram tatilinin ve okulların kapanmasının etkili olduğunu ifade eden Ebru Tuğgan, “Hava sıcaklığına bağlı olarak tatilciler kendilerini sahillere atıyor. Havanın durumuna bağlı olarak talepte de bir artış söz konusu. Bayram sadece hava sıcaklığıyla alakalı değil. Özellikle bayram tatilinin 9 güne çıkması, çocuklarımızın karne tatiline başlaması çok büyük etken oldu; çünkü biz de otellerimizde çok fazla alternatif sunuyoruz gelen konuklarımıza. Hem yetişkinlere hem de çocuklarımıza karne hediyesi olarak da birçok farklı eğlence ve alternatif sunabiliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da bir yönelim olduğunu özellikle çocuklu ailelerden görmüş oluyoruz” diye konuştu.

FİYATLAR GÜNLÜK 3 BİN İLE 25 BİN ARASI DEĞİŞİYOR

Fiyatların değişkenlik gösterdiğini ifade eden Tuğgan, “Fiyatlar, ailelerin tercih ettiği otellerden, butik otel veya 5 yıldızlı otellere göre değişebiliyor. Minimum olarak günlük 3 bin liradan başlayıp 25 bin liraya çıkan fiyatlar mevcut. Kesinlikle gelen misafirlerimizin önceden rezervasyon yapmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verdi.