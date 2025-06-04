Çeşme’de iş adamına silahlı saldırı

Kaynak: DHA
Çeşme’de iş adamına silahlı saldırı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, iş adamı Fatih Fil, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı

Olayda ayağından vurulan Fil hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Olay, saat 20.15 sıralarında Alaçatı Hacı Memiş Mahallesi'nde meydana geldi. İş insanı Fatih Fil, bir kafede oturduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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Şüphelinin tabanca ile açtığı ateş sonucu bacağına 2 kurşun isabet eden Fil, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fil, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fatih Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Polis ekipleri Fil'e silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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