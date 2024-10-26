Çeşme’de meme kanseri farkındalığı için etkinlik düzenlendi

Başkan Denizli, "Kadınlarımızın hem mamografi hem de HPV taramalarını yapmak üzere onlara aracılık etmeye son güne kadar devam edeceğiz" dedi.

Başkan Lâl Denizli, seminere yaptığı açılış konuşmasında şunları belirtti:

"Tıbbın bugün geldiği aşamada, erken teşhis ile birçok hayatın kurtulduğuna tanıklık ettiğimiz pek çok hikaye biliyoruz."

"Bilimin bizlere açtığı kapıdan ilerlemek ve burada dinleyeceğimiz hayati bilgileri diğer kadın arkadaşlarımıza aktarmamız gerektiğini düşünüyorum."

Denizli, Çeşme Belediyesi olarak erken teşhisin farkındalığını artırmak için şu çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı:

Çeşme Kadın Kooperatifi (ÇEŞKA) ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) iş birliği ile kadınlara ücretsiz meme kanseri taramaları sunulmakta.

Kadınların, bu hizmetten duyduğu memnuniyet vurgulandı ve ihtiyaç duyulduğu sürece hem meme kanseri hem de rahim ağzı kanseri teşhisi için gerekli taramaların yapılacağı belirtildi.

"Bu bir dayanışma meselesi ve birbirimizi bilinçlendirirsek, bu hastalıkla mücadelede en büyük zaferi kazanmış oluruz" ifadeleri öne çıktı.

Op. Dr. Erol Olcaş, konuşmasında erken teşhisin önemini vurguladı ve düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliğine dikkat çekti. Olcaş, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Seminerde, meme kanserini yenmiş olan Yonca Nihal, "13. Kat Kim Kanser Olmak İster Ki" kitabının yazarı olarak yaşadığı tedavi sürecini anlattı. Bu kişisel deneyim, katılımcılar için ilham verici bir örnek oldu.