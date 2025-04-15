Çeşme’de turizm haftası renkli görüntülerle başladı

Kaynak: İHA
Çeşme’de turizm haftası renkli görüntülerle başladı

Çeşme’de Turizm Haftası kortejle başladı. Halk oyunları, dans ve gastronomi sunumları ile renkli görüntülere sahne oldu.

Çeşme'de Turizm Haftası etkinlikleri kortej yürüyüşüyle başladı. Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen kutlama programı renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda günün anlam ve önemine dair konuşmayı Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal gerçekleştirdi. Ünsal, turizmin kültürleri buluşturan bir yaşam biçimi olduğunu vurgularken, sürdürülebilir turizm için yerel iş birliklerinin ve kolektif aklın önemine dikkat çekti. Temsili flambe ateşi, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan Çöker tarafından yakıldı. Etkinlik kapsamında Kaymakam Maraşlı, uluslararası gastronomi yarışmalarında madalya kazanan öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Programda ayrıca halk oyunları ve dans gösterileri büyük beğeni toplarken; havlu ve pasta dekorasyonu, peçete katlama, kahve ve kokteyl hazırlama gibi alanlara özgü etkileyici sunumlar gerçekleştirildi.

Kutlamalar, katılımcılara sunulan çeşitli ikramlarla sona erdi.

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