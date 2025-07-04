Çeşme'deki orman yangını kontrol altında

İzmir’in Çeşme ilçesindeki orman yangını 2 gündür devam ediyordu. Söndürme çalışmalarının ikinci gününde de ekiplerin önündeki en büyük engel şiddetli rüzgardı.

Alevlerin yaklaştığı Ildır Mahallesi'nde bir site tahliye edildi. Havanın kararmasıyla birlikte alevler; Alaçatı Port'tan da görüldü.

İlerleyen saatlerde son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; yangının enerjisinin düştüğünü açıkladı.

Havadan müdahalenin yeniden başlamasıyla birlikte Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme'de yangın kontrol altına alınmıştır. Ödemiş ve Buca'daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor. Yeşil vatanımızı alevlere karşı canla başla savunmaya devam edeceğiz" dedi.