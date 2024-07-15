Çeşme'deki orman yangınında kahreden detay. Ölenler baba oğul ve yeğen çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çeşme'deki orman yangınında kahreden detay. Ölenler baba oğul ve yeğen çıktı

İzmir Çeşme'de çıkan orman yangınında kahreden detay ortay çıktı. Ölenlerin baba, oğul ve yeğen oldukları belirtildi.

Çeşme'nin Delikli Koy mevkiinde çıkan orman yangınında ölenlerin bir baba ile oğlu ve yeğeni olduğu öğrenildi.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın, saat 11.40 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede bulunan bir evde vatandaşlar hızar makinesi ile çalışma yaparken alevler otluk ve ardından ormanlık alana sıçramıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edilmişti. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınmıştı.

ÖLENLER BABA OĞUL VE YEĞEN ÇIKTI

Orman yangında bölgede bulunan 4 evdeki 8 vatandaş can havliyle alevlerden kaçmak için araziye koşmuş, vatandaşlardan 5’i ekiplerce kurtarılmıştı.

Kaçış güzergahları bilinmeyen Mesut Coşkunöz (68), Hilmi Coşkunöz (40) ve Mine Elmas’ın (35) ise yapılan saha çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Hayatını kaybedenlerin baba ve oğlu olduğu, Mine Elmas’ın ise Mesut Coşkunöz’ün kız kardeşinin kızı olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından cenazeler bölgeden alınarak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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