Çeşmeden su içen 2 çocuk arasındaki 3 farkı zeki insanlar 8 saniyede buluyor

Zekâ oyunları, bilişsel işlevi artırmaya ve beyni sağlıklı tutmaya yardımcı olan araçlardır. Bu tür oyunlar, problem çözme becerilerini geliştirmek, dikkat ve odaklanmayı artırmak, hafızayı güçlendirmek ve zihinsel esnekliği artırmak gibi faydalar sağlayabilir. Ayrıca, düzenli olarak zekâ oyunları oynamak, yaşlanma sürecinde bilişsel gerilemeyi önlemede etkili olabilir.



Bu bağlamda, IQ seviyesi yüksek olan bireyleri test etmek ve meydan okumak amacıyla tasarlanmış bir zekâ oyununu paylaşmak istiyoruz.

İşte kafanızı karıştıracak yeni bir bulmacayla karşınızdayız. Çeşmeden su içen çocuğu gösteren bu iki fotoğraf arasında 3 fark var. Bulmak için ise 8 saniyeniz var.

Yalnızca yüksek IQ'su olanlar iki resim arasındaki farkları 8 saniyede bulabiliyor.

Neredeyse aynı görünen iki resim arasındaki 3 farkı bulabildiyseniz bravo. Bu sizin yüksek IQ'lu olduğunuzu gösteriyor.

Eğer bulamadıysanız üzülmeyin. Sorunun yanıtını aşağıda bulabilirsiniz.

Öncelikle 3 farktan 2'si hemen gözünüze çarpacaktır. Ancak geriye kalanı bulmak ise gerçekten kolay değil.

8 saniyede sonuca ulaşamayanlar için yanıt aşağıda...

Adamın şapkasında desenler farklı, çeşme musluğu birinde daha uzun ve yolun kıvrımları farklı.