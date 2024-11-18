Çeşmeye hortum takıp yıkadığı araba pahalıya mal oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çeşmeye hortum takıp yıkadığı araba pahalıya mal oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki çeşmeden hortum takarak otomobilin yıkayan sürücüye yıkadığı otomobili pahalıya mal oldu. Zabıta emir ve yasaklara uymayan sürücüye para cezası uyguladı.

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, yol kenarındaki çeşmeye hortum takan sürücü, 16 MB 5952 plakalı otomobilini yıkadı. O anların çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşılmasını ihbar kabul eden İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri sürücüye, 2 bin 52 TL ceza uyguladı.

Çeşmeye hortum takıp yıkadığı araba pahalıya mal oldu

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "'Belediye emir ve yasak yönetmeliği umuma açık sokak çeşmelerinin amacı dışında kullanılması" kuralından 2.052 TL cezai işlem uygulanmıştır" denildi.

Çeşmeye hortum takıp yıkadığı araba pahalıya mal oldu

Çeşmeye hortum takıp yıkadığı araba pahalıya mal oldu

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