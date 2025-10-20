Alaşehir ilçesinde dün öğleden sonra park halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü hızla araçtan inerken, arka koltukta oturan kahraman bir kadın, yanındaki kız çocuğunu dışarı çıkardıktan sonra ön koltuktaki erkek çocuğu da kucaklayarak alevlerden kurtardı.

Çevredeki bir vatandaşın suyla müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, olay yerine ulaşarak soğutma çalışması yaptı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçta ciddi maddi hasar meydana geldi.

Görgü tanıkları, kadının soğukkanlılığını övdü. Yangının elektrik arızasından çıktığı tahmin ediliyor.