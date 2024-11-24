Cesur sahnesiyle ortalığı ayağa kaldırmıştı! Hadise'den yeni paylaşım geldi

Seda Bakan, Şükrü Özyıldız, Serhat Teoman ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi yetenekli oyuncularla birlikte yer aldığı dizi, Hadise'nin sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

KADIN DAYANIŞMASI

Dizideki cesur sahneleriyle gündeme oturan Hadise, aynı zamanda dizinin TikTok'taki engellemesine karşı sosyal medya üzerinden sert bir tepki gösterdi. Galaya katıldığında Seda Bakan'la aynı kıyafeti giyerek de hayranlarının beğenisini kazanan ünlü şarkıcı, "Bu hareketin kadın dayanışması açısından önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Son olarak, Hadise Instagram hesabından "Esas Oğlan" dizisinin "Baksana Bana" şarkısının klibini paylaşarak diziye dair yeni bir destek gönderdi.

"Esas Oğlan" dizisindeki cesur sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Hadise, uzun süre sarı tonlarında kullandığı saçlarını yenileyerek bambaşka bir imajla gündeme geldi. Hadise'nin yeni tarzı, hayranları tarafından beğeniyle karşılandı ve "Kızıl saçlarıyla daha da dikkat çekici olmuş" şeklinde yorumlar aldı.

SARI SAÇLARINA VEDA ETTİ

Hadise, "Esas Oğlan" dizisinde yakın arkadaşı Seda Bakan ile birlikte rol aldıktan sonra, uzun süredir tercih ettiği sarı saç renginden vazgeçip yeni bir değişim kararı aldı. Şarkıcının bu imaj değişikliği, çevresindekileri oldukça etkiledi.

Hadise, dizisinin galasında yakın arkadaşı Seda Bakan ile aynı elbiseyi giyerek dikkatleri üzerine çekti. Galada birlikte poz veren ikili, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları karelerle büyük ilgi gördü. Hayranlarından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldular.

YÖNETMENİYLE AŞK İDDİASI

Hadise'nin, "Esas Oğlan" dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez’e gönlünü kaptırdığı iddia edilmeye başlandı. Şarkıcının, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yaşadığı ilişkinin ardından kalbini bir kez daha yönetmene açtığı öne sürüldü.

ŞENOL SÖNMEZ KİMDİR?

Şenol Sönmez, İstanbul doğumlu bir sinema ve dizi yönetmeni, senarist ve oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü mezunu olan Sönmez, kariyerine Tarkan Karlıdağ’ın yanında reji asistanı olarak başladı. Ardından, İbrahim Tatlıses'in "İbo Show" programında yönetmen yardımcısı olarak görev aldı.