Çete avukatları emniyetin içinde polislere saldırdı! Ağza alınmayacak küfürler etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çete avukatları emniyetin içinde polislere saldırdı! Ağza alınmayacak küfürler etti

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren, saldırılarda bir polis memurunu da yaralayan çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi yakalanırken, çetenin avukatları olan Şehnaz A. ve Bahtiyar K.’nin polislere saldırdı. Kadın avukat, polise küfürler savururken, erkek avukat ise polise yumruk attı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde iş yerlerine silahlı saldırı gerçekleştirip bir polis memurunu da yaralayan çetenin avukatları Şehnaz A. ve Bahtiyar K. emniyette ortalığı karıştırdı.

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Kadın avukat polise küfürler savururken, erkek avukat ise yumruk attı.

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İki avukat da gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İSTANBUL BAROSU: MESLEKTAŞLARIMIZA UYGULANAN POLİS ŞİDDETİNİ KINIYORUZ

İstanbul Barosu tarafından, avukatlar Bahtiyar Kandeğer ve Şehnaz Altunkaya'ya müvekkilleri ile görüşmeye gittikleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde şiddet uygulandığı bildirildi. Polis şiddetini kınayan Baro, şiddet uygulayan kolluk görevlilerinin derhal görevden uzaklaştırılmasını istedi.

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