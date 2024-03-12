Çete lideri ülkede kontrolü ele geçirdi. Böylesi Netflix dizilerinde bile olmadı

Kaynak: Mynet
Çete lideri ülkede kontrolü ele geçirdi. Böylesi Netflix dizilerinde bile olmadı
Haiti’de yaşananlar Netfilx dizilerini bile geçti. Ülkede yaşanan şiddet olayları sonrası Başbakan istifa etti. Ülkede kontrolü ise bir çete lideri ele geçirdi.

Haiti'de çok ilginç olaylar yaşanıyor. Ülkede çetelerin egemenliği her geçen gün artarken sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Yaşananlar geçmiş dönemi anlatan bir Netflix dizisini anımsatıyor.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'te üst düzey şiddet olayları yaşandı. Ağır silahlı çeteler başkanlık sarayına saldırdı. İçişleri Bakanlığı binasına da molotof kokteylleri atıldı.

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BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ

Başbakan Henry, bugün istifa kararı aldığını duyurdu. Böylelikle ülke çete lideri Barbekü'nün kontrolüne geçti.

Haiti’de yaşananlarla ilgili Jamaika'da bir toplantı yapıldı ve bu toplantı sonrasında başbakan Henry, istifa kararı aldı. Ülkede geçici bir hükümet kurulacak.

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ÜLKEDEKİ EN GÜÇLÜ ADAM BİR ÇETE LİDERİ

Haiti'de bu ay başında isyancı çeteler hapishaneleri basmış ve binlerce mahkumun firar etmesini sağlamıştı. Büyük firar sonrası olağanüstü hal ilan edilirken çeteler ülkede kontrolü ele geçirdi.

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Barbekü lakaplı eski polis Chrerizier, Haiti'nin en güçlü insanı durumuna geldi. Barbekü, beyanatlarında sık sık 'Bu barışçıl bir devrim değil kanlı bir devrim çünkü biz bu düzende yaşayamayız' diyordu.

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