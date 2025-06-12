Çete üyelerini İHA’lar ile vurdular: En az 100 kişi öldü

Kaynak: AA
Çete üyelerini İHA’lar ile vurdular: En az 100 kişi öldü

Haiti’de polis ekipleri çetelere karşı operasyon düzenledi. İHA’lar ile yapılan operasyonda en az 100 çete üyesi öldürüldü.

Haiti'de polis, insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği operasyonda 48 saat içinde 100'den fazla çete mensubunu etkisiz hale getirdi.

Ulusal basındaki habere göre, başkent Port-au-Prince'nin farklı bölgelerinde, çetelerin kontrolündeki alanlara yönelik insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirildi.

Operasyonlarda en az 100 çete üyesinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililerden resmi bir açıklama yapılmazken, Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağı (RNDDH), operasyonu doğruladı.

Polisin, çok sayıda noktada operasyonlarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisi (BINUH) verilerine göre, yalnızca bu yılın ilk üç ayında silahlı çeteler, öz savunma grupları, örgütlenmemiş halk ve güvenlik güçlerinin karıştığı şiddet olaylarında 1617 kişi hayatını kaybetti, 580 kişi ise yaralandı.

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