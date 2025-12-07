Son haftalarda Türkiye'de yaşanan bazı olaylar, yalnızca polisiye vakalar olarak değerlendirilemeyecek kadar çarpıcı. İstanbul’un en gözde semtlerinden Nişantaşı’nda sabah saatlerinde bir gelinlikçiye uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmesi, aynı bölgede bir ay önce bir kuyumcunun kurşunlanması, MasterChef şampiyonunun yeni açtığı restoranın hedef alınması ve Ankara’da bir lisede öğretmenine saygısızlık yapan öğrencilerin görüntüleri… Tüm bu olaylar toplumu derinden etkileyen, şiddetin hem organize yapılarla hem de bireysel olarak farklı yaş gruplarında yaygınlaştığını gösteren örnekler. Bu noktada “Türkiye Teksas mı oldu?” sorusu artık sadece bir sosyal medya klişesi değil, üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gereken bir uyarıya dönüşüyor.

Bireysel ve organize şiddetin tırmanışı

Gündelik hayatta şiddetin bu denli görünür hale gelmesi, sadece basit bir adli vaka artışı değildir. Türkiye’de son yıllarda yaşanan kurşunlama olayları, yalnızca suçla değil; organize yapılarla, mafyatik ilişkilerle ve caydırıcılığı azalan hukukla da doğrudan ilişkili. Eskiden karanlık arka sokaklara ait olan hesaplaşmalar, artık şehrin merkezinde, sabah saatlerinde yapılabiliyor. Bu cesaret, sistemde bir boşluk olduğunu gösteriyor.

Bir başka tehlikeli boyut ise şiddetin yaşla sınırlı olmaması. Lise çağındaki öğrencilerin öğretmenlerine karşı sergilediği tutum, toplumun en küçük birimlerinde bile otoriteye, saygıya ve kurallara karşı bir başkaldırı olduğunun işareti. Ve bu durum yalnızca “eğitim sistemi zayıf” gibi yüzeysel açıklamalarla geçiştirilemez.

Önlem alınmazsa yarın ç ok geç olacak

Bu artan şiddet tablosu, Türkiye'de toplumsal çözülmenin sinyallerini veriyor. Organize suçun görünürlüğü ve cesareti, eğitimin içindeki şiddet ve saygısızlık, toplumun her katmanına yayılmış ciddi bir sosyal problemin parçası.

Devletin ve toplumun ortak refleksi bu noktada belirleyici olacak. Erken yaşta eğitimle, doğru rol modellerle, adaletin tam ve eşit işlemesiyle bu sürecin önüne geçilebilir. Aksi takdirde, bu olaylar birer istisna değil, normalleşen örnekler haline gelir.

Türkiye, Teksas olmak zorunda değil. Ama bu sorunun sorulması bile, toplumun huzur, güvenlik ve hukuk algısında ne denli kırılma yaşandığını gösteriyor. Her şeyin ipin ucunun kaçmasıyla başlayacağını, ama kontrol altına almanın çok daha zor olacağını unutmamalıyız. Gerekli önlemleri almazsak, bu yaşananlar sadece başlangıç olur.