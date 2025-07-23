Çetin Tekindor'un yeni adresi belli oldu!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde ‘Halis Ağa’ karakterine hayat veren usta oyuncu Çetin Tekindor’un yeni sezonda hangi projede yer alacağı merak ediliyordu.

Kulis bilgilerine göre Tekindor, senaryosunu başarılı kalem Seda Altaylı Turgutlu’nun yazdığı “Kral Kaybederse” dizisinin kadrosuna dahil oldu.

OGM Pictures imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler otururken, başrolde Halit Ergenç yer alıyor. Yeni sezon hazırlıkları hızla sürerken, Çetin Tekindor’un projeyle imza aşamasında olduğu ve dizide bir medya patronunu canlandıracağı konuşuluyor.

16 Temmuz’da 80. yaşını kutlayan usta oyuncunun, yeni rolü için kilo verdiği ve formda olduğu da gelen bilgiler arasında.

Yalı Çapkını dizisinde Çetin Tekindor kararı!