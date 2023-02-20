THY CEV kupasında çeyrek final ilk maçı için Fransa'da. Bir önceki turda zorlanmamıştı

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Fransa temsilcisi Volley Mulhouse ile deplasmanda karşılaşacak.

Mulhouse Spor Sarayı'nda salı günü TSİ 21.00'de oynanacak mücadeleyi Hollanda Federasyonundan Marco Van Zanten ve İspanya Federasyonundan Alexis Fuentes Barrasa yönetecek.

BİR ÖNCEKİ TURU ZORLANMADAN GEÇTİ

Bir önceki turda bir başka Fransa temsilcisi Terville Florange ile eşleşen Türk Hava Yolları, deplasmanda 3-1 ve iç sahada 3-0 kazanarak rakibini geçmişti. Volley Mulhouse ise CEV Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak CEV Kupası'nda yoluna devam etti.

İki ekip, 1 Mart'ta Burhan Felek Spor Salonu'nda rövanş müsabakasında karşılaşacak.