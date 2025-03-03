CEV Şampiyonlar Ligi’nde 3 Türk takımı mücadele edecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CEV Şampiyonlar Ligi’nde 3 Türk takımı mücadele edecek

Kadın voleybolunda Avrupa’nın en başarılı ülkelerinden biri olan Türkiye yine Avrupa kupalarında zirveyi hedefliyor. CEV Şampiyonlar Ligi’nin çeyrek finalinde 3 Türk takımı mücadele edecek. Kadın voleybolcular şampiyonluk için sahada olacak.

Avrupa'nın en başarılı kadın takımlarına sahip Türk voleybolu, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşayacak.

Namağlup çeyrek finale yükselen temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, salı günü İtalyanlar'ın güçlü temsilcisi Vero Volley Milano ile karşılaşacak.

Bir diğer namağlup ekibimiz Fenerbahçe Medicana ise kupanın en başarılı takımlarından biri olan bir diğer temsilcimiz VakıfBank ile karşılaşacak.

Çeyrek final eşleşmelerini geçen takımlar 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan Final Four'da karşılaşacak.

Tüm mücadeleler Tivibu Spor 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İşte çeyrek final programı

4 Mart 2025 Salı

22.30 Milano - Eczacıbaşı Dynavit

5 Mart 2025 Çarşamba

19.30 Vakıfbank - Fenerbahçe
20.00 Budowlani Lodz - Scandicci
22.30 Rzeszow - Conegliano

12 Mart 2025 Çarşamba

18.00 Fenerbahçe - Vakıfbank
20.00 Scandicci - Budowlani
22.30 Conegliano - Rzeszow

13 Mart 2025 Perşembe

18.00 Eczacıbaşı - Milano

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