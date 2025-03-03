CEV Şampiyonlar Ligi’nde 3 Türk takımı mücadele edecek

Avrupa'nın en başarılı kadın takımlarına sahip Türk voleybolu, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşayacak.



Namağlup çeyrek finale yükselen temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, salı günü İtalyanlar'ın güçlü temsilcisi Vero Volley Milano ile karşılaşacak.



Bir diğer namağlup ekibimiz Fenerbahçe Medicana ise kupanın en başarılı takımlarından biri olan bir diğer temsilcimiz VakıfBank ile karşılaşacak.



Çeyrek final eşleşmelerini geçen takımlar 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan Final Four'da karşılaşacak.



Tüm mücadeleler Tivibu Spor 1'den canlı olarak yayınlanacak.



İşte çeyrek final programı

4 Mart 2025 Salı

22.30 Milano - Eczacıbaşı Dynavit

5 Mart 2025 Çarşamba

19.30 Vakıfbank - Fenerbahçe

20.00 Budowlani Lodz - Scandicci

22.30 Rzeszow - Conegliano

12 Mart 2025 Çarşamba

18.00 Fenerbahçe - Vakıfbank

20.00 Scandicci - Budowlani

22.30 Conegliano - Rzeszow

13 Mart 2025 Perşembe

18.00 Eczacıbaşı - Milano