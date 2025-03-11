CEV Şampiyonlar Ligi’nde derbi heyecanı: 2 Türk devi karşılaşacak

Kaynak: AA
CEV Şampiyonlar Ligi’nde derbi heyecanı: 2 Türk devi karşılaşacak

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin çeyrek finali Türk derbisine sahne oluyor. Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank rövanş maçında karşılaşacak. İlk maç Fenerbahçe’nin 3-0’lık üstünlüğü ile sona ermişti.

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde yarın Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

İki Türk ekibi arasındaki çeyrek final rövanş maçı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmada Polonyalı Agnieszka Michlic ile Yavuz Akdemir hakem ikilisi görev yapacak.

Çeyrek finalin ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 mağlup etmişti.

Rövanş maçında turu geçen takım, yarı finalde Polonya temsilcisi PGE Grot Budowlani Lodz ile İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci arasındaki eşleşmeden galip gelen takımla karşılaşacak.

Son Haberler
ABD'nin nükleer hamlesi tartışılıyor! Avrupa'nın alternatifleri neler? İşin uzmanları yorumluyor
ABD'nin nükleer hamlesi tartışılıyor! Avrupa'nın alternatifleri neler? İşin uzmanları yorumluyor
Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 18 ölü, 29 yaralı! Mitingden dönüyorlardı...
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Sokak ortasında vahşet! Eski sevgilisinin başına defalarca vurarak katletti
Sokak ortasında vahşet! Eski sevgilisinin başına defalarca vurarak katletti
Kriz sonrası ilk temas! ABD ve Ukraynalı heyetler bi araya geldi
Kriz sonrası ilk temas! ABD ve Ukraynalı heyetler bi araya geldi
Maaşını çekmeye giden adamı öldürüp, bodrumda sakladı! Cesedi 4 gün sonra bulundu
Maaşını çekmeye giden adamı öldürüp, bodrumda sakladı! Cesedi 4 gün sonra bulundu