Cevdet Yılmaz açıkladı. Ekonomideki yeni yol haritası 5 Eylül'de duyurulacak

Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı 5 Eylül Perşembe günü açıklayacaklarını söyledi.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Büyüme rakamları açıklandı, ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisi 2,5 puan büyüme kaydetti. 2’nci çeyreği açıkladı, bunu açıklarken 1 çeyreği ve 2023 yılı büyüme verilerini de revize etti. Nihai kendisine gelen verilerle dünyada da bu yapılan uygulamadır. İstatistik kurumları son verilerle belli revizyonlar yapabiliyorlar. Öncelikle 2023 yılında biliyorsunuz 4.5'tu bizim büyümemiz. TÜİK son yaptığı revizyonlarla bunu 5.1 olarak tespit etti ve açıkladı.

Yani bazımız büyümüş oldu büyüme bazımız onun bu yıla etkisi biraz olumsuz yönde. Elbette bazı büyüyünce onun üstüne bir büyüme oranı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunun da bir miktar etkisiyle birinci çeyrek büyümemizi de revize etti. 5.7'den 5.3'e çekmiş oldu ikinci çeyrek 2,5 büyüme ilk 6 ay dikkate aldığınızda ortalamayı dikkate aldığınızda ise 3.8 bir büyüme kaydettik."

"OVP İLE İLGİLİ UZUN ZAMANDIR ÇALIŞIYORUZ"

"OVP'yi ne zaman açıklayacaksınız? Takvim belli mi? " sorusuna Yılmaz şu cevabı verdi:

"Uzun bir süredir çalışıyoruz güncellenmiş OVP ile ilgili. Bir taraftan teknik çalışmalar yürütüyor kurumlarımız, Strateji Bütçe Başkanlığımız Cumhurbaşkanımıza bağlı biliyorsunuz yoğun bir şekilde bu konuları çalışıyor. Hazine Maliye Bakanlığımız yine yoğun bir şekilde mesai sarf etti. Diğer ilgili tüm bakanlıklarımız çalıştılar fakat teknik çalışmalarla da yetinmedik. İlgili tüm kesimlerle katılımcı bir anlayışla istişare sürecini de yine yürüttük.

Geçen yıl yaptığımız gibi bu yılda çalışan kesimlerle, sendikalarla, işveren kesimlerle, esnafla, tarım kesimi ile bütün kesimlerle ben bizzat toplantılar yaptım. Sayın bakanlarımız her biri kendi alanında bu istişareleri yaptılar ve bu güncel OVP’yi hem teknik çalışmaların hem de istişarelerin sonucuna göre yenilemiş olacağız. Burada temel çerçevemiz değişmiyor. Ana çerçevemiz belli, enflasyonu düşürmek. Depremin yaralarını sarmak bunları yaparken büyümemizi istihdamımızı korumak.

"MAKRO EKONOMİK DEĞERLERİ GÜNCELLEMİŞ OLACAĞIZ"

Bir taraftan da kalıcı sosyal refahı arttırmak, vatandaşımıza insanımıza bütün bu çabalarımızın sonuçlarını yansıtma. Bu çerçeve içinde üç temel güncelleme söz konusu.

Birincisi makro ekonomik değerler, büyümeden tutun milli gelire, ihracattan turizme, makro rakamlarımızı güncellemiş olacağız. Enflasyon rakamları yine bunun içinde. Diğer taraftan Orta Vadeli Program aynı zamanda bütçenin temelini oluşturur. Meclisimize hükümetimizin göndereceği bütçe teklifinin temel çerçevesinde Orta Vadeli Program şekillendirir. Temel büyüklükler dolayısıyla burada ifade edilmiş ve toplumla paylaşılmış olacak.

"3 AYAKLI BİR STRATEJİ İLE HAREKET EDİYORUZ"

Bütçe büyüklüklerimiz bütçe açığımızın ne olacağı harcamalarımız, gelirlerimiz bütün bu rakamlar Orta Vadeli Programımıza yer alacak. 3’üncü boyut ise yapısal reformlar. Yapısal reformlar konusunda da geçen yıldan bugüne yaptıklarımız var. Henüz yapılmayanlar var. Üzerinde çalıştığımız konular var. Burada geldiğimiz noktayı da yine istişarelerimizin yine sonuçları var. Bunları da yansıtacağız yani 3 Ayaklı bir strateji ile hareket ediyoruz. Para politikaları maliye politikaları ve yapısal reformlar bunu yine güncel Orta Vadeli Programımızda göreceksiniz.

Takvim olarak da şunu ifade edebilirim önümüzdeki perşembe günü sabah saatlerinde bir planlama yapmış durumdayız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu imzalaması ve Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor. Bu süreci de takip ederek planımız perşembe günü 5 Eylül'de güncel Orta Vadeli Programımızı toplumumuzla, kamuoyuyla paylaşmak."

Ekonomi frene sert bastı: Büyüme hızı yüzde 2.5

Ekonomide büyüme rakamları ortaya çıktı