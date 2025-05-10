Cevdet Yılmaz çift maaş krizini okkalı zamla çözdü! Emekli ve asgari ücretli yarı aç yarı tok yatarken…

Nefes’te yer alan haberlere göre; Asgari ücretli ve emeklinin açlık sınırının altında bir maaşla geçimini sürdürdüğü bu dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakan yardımcılarının maaşlarının genel müdür maaşları düzeyine çekilmesi konusunda talimat verdiği iddia edildi.

BAKAN YARDIMCILIKLARI KALDIRILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

AKP’de bakanlık değişimleri de kulislerde konuşulanlar arasındaydı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bakanlık değişimi ile ilgili verdiği sinyal gerçekleşmedi. Son kulislerde ortaya çıkmaya başladı. Bu seferki kulis bakan yardımcıları arasında olmuştu. AKP kurmayları, bakan yardımcılıklarının kaldırılması ve yeniden müsteşarlıklara dönülmesi için hazırlık yapmaya başladığı kulislerde konuşulmaya başlandı.

AKP’DE BAKAN YARDIMCILARI KRİZİ BÜYÜYOR

AKP’de bakan yardımcıları krizi büyüyor. Nefes’te yer alan bilgiye göre; bakan yardımcıları maaşlarının yanı sıra yönetim kurullarından da para aldığı ortaya çıktı. Bu duruma neşter atan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakan yardımcılarının maaşlarının genel müdür maaşları düzeyine çekilmesi konusunda talimat verdiği iddia edildi.

BAKAN YARDIMCILARININ MAAŞINI GENEL MÜDÜRLERİN MAAŞI DÜZEYİNE ÇEKTİ

Cevdet Yılmaz, bu konuda gelebilecek tepkileri de kendisinin göğüsleyeceğini belirttiği aktarıldı. AKP de torba yasaya bir madde koyarak bakan yardımcılarının maaşını genel müdürlerin maaşı düzeyine çektiği öne sürüldü. Bakan yardımcılarının koltuklarını korumak için boş durmadığı da kulislerde konuşuluyor.