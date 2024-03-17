Cevdet Yılmaz enflasyonun düşeceğini düşündüğü tarihi söyledi

Kaynak: Dünya
Cevdet Yılmaz enflasyonun düşeceğini düşündüğü tarihi söyledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyon programını kararlı bir şekilde hayata geçirdiklerini söyleyerek, mayıstan sonra düşüşün başlayacağını 2025’te yüzde 15’lerin görebileceğini belirtti.

Yılmaz, Elazığ'da düzenlenen iftar programında, açıklamada bulundu.
Yılmaz, ihracatın 256 milyar doları bulduğunu ve turizm gelirinin 54 milyar doları geçtiğini söyledi. Cevdet yılmaz, bütçe açığını depreme rağmen yüzde 10'u geçecek iddialarını karşın 6,5 olarak hedef koyduklarını ve 5,2 ile kapattıklarını belirtti.
Bir tek enflasyon ve fiyat istikrarı konusunda sıkıntıları olduğunu söyleyen Yılmaz, bu durumu temel öncelik haline getirdiklerini belirti. Ayrıca enflasyon konusunu, planlarını ve programlarını kararlı bir şekilde hayata geçirdiklerini söyledi.
Cevdet Yılmaz, bu yılın ortalarından itibaren, mayısa kadar yıllık etkinin görülmeyeceğini ama mayıstan sonra haziran ve temmuzdan başlayarak yıllık bazda düşüşleri belirgin şekilde hissedilebileceğini belirtti.
Yılmaz, enflasyonda 2025 yılında yüzde 15'ler, 2026'da da yeniden tek haneli rakamlara ulaşılacağını söyledi.

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